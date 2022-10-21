Фернандо Алонсо о шансах Ферстаппена выиграть больше всех титулов: «Если Макс продолжит в том же духе и у него будет хорошая машина – почему нет»

Пилот поделился мнением о шансах в будущем стать самым успешным гонщиком в истории «Формулы-1»:

«Если Макс продолжит выступать в том же духе и у него будет хорошая машина? Конечно, почему нет, тогда это будет вполне возможным. Если же по какой-то причине потеряет возможность бороться за победу в чемпионате – ну, тогда у Макса может остаться два титула».

По словам Алонсо, после завоевания титула по итогам Гран-при Японии в оставшихся гонках этого сезона Ферстаппен может смотреться даже сильнее, чем раньше:

«В любом случае, прямо сейчас Макс чувствует себя совсем иначе – на него больше не оказывается никакого давления. Завоевав титул, ты подходишь к гоночному уик-энду в более расслабленном состоянии. За счет этого скорость Макса в оставшихся гонках может даже вырасти.

Так что да, это пойдет Максу на пользу, ведь ему больше не о чем беспокоиться. Он теперь может пользоваться полной свободой и использовать весь потенциал болида», – рассказал Алонсо.

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