Валттери Боттас: «Штраф за превышение бюджета должен быть жестким, таких нарушений нельзя допускать»

Пилот считает, что в случае доказательств факта превышения бюджета команда «Ред Булл» должна получить существенный штраф.

«Мне кажется, что правила есть правила. Если ты их нарушаешь, то должен получить болезненный штраф. Никому не хочется, чтобы у команд был соблазн выжать максимум из одного сезона (с прицелом на эффект и в следующих сезонах), рискуя превысить бюджет. Лично я надеюсь, что штраф за превышение бюджета будет жестким и строгим, потому что таких нарушений нельзя допускать. Правила есть правила.

В «Формуле-1» в принципе очень много правил и подход к их нарушениям не должен быть разным. Будем надеяться, нарушители получат существенный штраф, который сильно им навредит. Ведь в прошлом году я и сам участвовал в борьбе за Кубок конструкторов. Да, мы его выиграли, но вот в личном зачете команда не смогла победить, а пара лишних потраченных миллионов в такой ситуации может очень многое изменить», – рассказал Боттас.

Возмущение команд «Ф-1» из-за потолка расходов – просто попытка похоронить успешного конкурента («Ред Булл»)

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