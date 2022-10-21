Карлос Сайнс: «Мы все понимаем, как на скорость и эффективность развития болида могут повлиять лишние $2-5 млн»

Пилот надеется, что предельно четко прояснит ситуацию с делом о превышении бюджета со стороны «Ред Булл» в 2021 году.

«Мне кажется, что каждой команде и каждому пилоту просто хотелось бы в первую очередь ясности по данному вопросу, а во-вторых, разумеется, честного соблюдения правил.

Мы все понимаем, как на скорость и эффективность развития болида могут повлиять лишние 2-3-4-5 миллионов – я не знаю, о какой конкретно сумме в данном случае идет речь. Именно поэтому в прошлом ведущие команды могли тратить по $350 млн за сезон, и почему сейчас расходы ограничили на отметке в $150 млн, чтобы как-то взять ситуацию под контроль».

Сайнс считает, что штраф, в том случае, если факт превышения бюджета будет доказан, окажется достаточно существенным, чтобы в будущем отбить желание у команд «Ф-1» вновь допускать подобные нарушения:

«Я лишь надеюсь, что если наказание и будет, то оно окажется достаточно существенным. Оно должно быть таким, чтобы отбить у команд желание потратить на $2-3 млн больше на машину следующего года, поскольку вы заранее считаете, что расходы на эти разработки в новом году вырастут. Условия должны быть справедливыми для всех. И если потолок бюджета существует, то превышать его нельзя. Я просто надеюсь, что в ФИА примут верное решение».

Возмущение команд «Ф-1» из-за потолка расходов – просто попытка похоронить успешного конкурента («Ред Булл»)

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