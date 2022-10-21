Серхио Перес: «В конечном итоге информация по делу о превышении бюджета выйдет наружу, и люди поймут, как все было на самом деле»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес уверен, что команда не превышала бюджет в 2021 году и что по итогам разбирательств ее правота будет доказана.
Однако на данный момент «Ред Булл» является единственной командой, по отчетам ФИА превысившей потолок бюджета в 2021 году, а конкуренты требуют для «Ред Булл» максимально строгого наказания.
«Мы уверены, что соблюдали правила и что в итоге все сложится должным образом. Понятное дело, что я оставлю решать это команде и ФИА и не буду в это влезать.
В конечном счете, всегда есть команды, которые хотят вас замедлить, особенно если вы побеждаете. Это часть спорта, соревнований, так было всегда. Мне это кажется совершенно нормальным. В конечном итоге факты выйдут наружу и люди поймут, как все было на самом деле», – рассказал Перес.
Возмущение команд «Ф-1» из-за потолка расходов – просто попытка похоронить успешного конкурента («Ред Булл»)
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