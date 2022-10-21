Фернандо Алонсо: «Чемпионские команды всегда использовали серые зоны»

высказал свою позицию по поводу нарушения «Ред Булл».

Австрийская команда превысила потолок расходов в 2021 году. ФИА пока не определила наказание для «Ред Булл».

«Честно, я не знаю. Все мы ждем дальнейшей информации по поводу произошедшего. Мы доверяем ФИА и ее решениям, но пока у нас недостаточно данных для того, чтобы сформировать мнение», – заявил пилот .

Двукратный чемпион мира заявил, что все команды, выигрывавшие титулы, применяли спорные идеи.

«Такое всегда происходило в «Формуле-1». Потолок расходов – нововведение, однако всегда существовали какие-то вещи, касающиеся аэродинамики, серые зоны. Чемпионы всегда использовали серые зоны. А потом либо другие команды копировали эти решения, либо новинки запрещали после пары гонок. Такова природа «Ф-1».

Все чемпионы заходили в серые зоны. Не припомню, чтобы чемпионская команда не использовала элементы, которые становились сюрпризом для других. [в 2009-м], «Ред Булл» 2012 года, доминирование … В 2019 году выиграла две гонки, и все знали, что они используют что-то нелегальное – но ничего не произошло. Победы остались. Представьте, если бы команда выиграла титул с тем мотором», – сказал Алонсо, добавив, что есть «люди, наделенные властью, а я всего лишь гонщик».

ФИА предложила «Ред Булл» сделку о признании нарушения потолка расходов. Лимит превышен на $1,8 млн (RacingNews365)

«Мерседес» готов превысить потолок расходов, если «Ред Булл» серьезно не накажут (Formu1a.uno)

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