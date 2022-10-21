Макс Ферстаппен о ситуации с превышением бюджета со стороны «Ред Булл»: «Соперники пытаются любыми способами нас замедлить, так работает «Ф-1»

Пилот «Ред Булл» высказался о ситуации относительно превышения потолка бюджетов со стороны команды в 2021 году.

Конкуренты в сложившейся ситуации требуют для «Ред Булл» максимально строгого наказания, в то время как продолжает расследование. В «Ред Булл» же пока так и не решили, будут ли оспаривать вердикт ФИА о превышении бюджета или согласятся на сделку.

«Мы абсолютно уверены, что не превышали допустимую планку бюджета в 2021 году. Поэтому мы обсуждаем с ФИА сложившуюся ситуацию – чтобы отразить свою позицию, согласно которой мы все сделали правильно. Хотя в конечном итоге эта ситуация от меня никак не зависит, я сосредоточен лишь на том, чтобы показывать свой максимум на трассе.

Думаю, в основном все это происходит потому, что мы просто очень хорошо выступаем. Соперники же пытаются любыми способами нас замедлить. Так работает ….в конечном счете, абсолютно все позволяют себе немного лицемерия. Нам же нужно сосредоточиться на своей работе», – рассказал Ферстаппен.

Возмущение команд «Ф-1» из-за потолка расходов – просто попытка похоронить успешного конкурента («Ред Булл»)

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