Макс Ферстаппен о ситуации с превышением бюджета со стороны «Ред Булл»: «Соперники пытаются любыми способами нас замедлить, так работает «Ф-1»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о ситуации относительно превышения потолка бюджетов со стороны команды в 2021 году.
Конкуренты в сложившейся ситуации требуют для «Ред Булл» максимально строгого наказания, в то время как ФИА продолжает расследование. В «Ред Булл» же пока так и не решили, будут ли оспаривать вердикт ФИА о превышении бюджета или согласятся на сделку.
«Мы абсолютно уверены, что не превышали допустимую планку бюджета в 2021 году. Поэтому мы обсуждаем с ФИА сложившуюся ситуацию – чтобы отразить свою позицию, согласно которой мы все сделали правильно. Хотя в конечном итоге эта ситуация от меня никак не зависит, я сосредоточен лишь на том, чтобы показывать свой максимум на трассе.
Думаю, в основном все это происходит потому, что мы просто очень хорошо выступаем. Соперники же пытаются любыми способами нас замедлить. Так работает «Формула-1»….в конечном счете, абсолютно все позволяют себе немного лицемерия. Нам же нужно сосредоточиться на своей работе», – рассказал Ферстаппен.
Возмущение команд «Ф-1» из-за потолка расходов – просто попытка похоронить успешного конкурента («Ред Булл»)
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