«Макларен» опробует «новаторскую» динамическую рекламу на болидах

«Макларен» объявил о многолетнем соглашении с новым партнером – компанией Seamless Digital.

В рамках сделки команда протестирует «новаторскую технологию цифровой рекламы». Во время и оставшихся этапов сезона-2022 на болидах будут присутствовать два дисплея рядом с кокпитом. Логотипы на дисплеях можно менять в любой момент.

Как сообщает The Race, масса всей системы составляет около 200 граммов. Данная величина, вероятно, будет снижаться с развитием технологии. Также разрабатываются дисплеи для динамической рекламы на шлемах гонщиков.

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Фото: сайт команды «Макларен»