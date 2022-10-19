Дэймон Хилл: «Хаасу» нужен гонщик, который будет стабильно доезжать до финиша – можно вспомнить Переса в «Рейсинг Пойнт»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что команде «Хаас», возможно, стоит рассмотреть приглашение опытного пилота на место .

По мнению Хилла, «Хаасу», с учетом положения команды, в первую очередь требуется очень высокая стабильность выступлений.

«Иногда команде вроде требуется гонщик, который будет стабильно давать результат. Можно вспомнить о том, что для «Форс-Индии» и делал , после чего в итоге получил свой шанс (в топ-команде).

Вот, какие гонщики нужны таким командам. Им нужен тот, кто будет стабильно доезжать до финиша и использовать имеющиеся возможности. Возможно, команде вроде «Хааса» больше подойдет приглашение такого гонщика, чем попытки найти максимально быстрого пилота.

При этом Мик Шумахер не является таким гонщиком, он не Макс Ферстаппен. Да, он может оказаться очень хорош в будущем, может вырасти в такого гонщика, но на стороне того же Хюлькенберга просто огромный опыт. А опыт – это одна из тех вещей, которая может быть нужна команде вроде «Хааса».

Начало сезона для Шумахера вышло жарким, он не очень хорошо смотрелся на фоне Кевина Магнуссена. В середине сезона у Мика было несколько сильных выступлений, но потом в Сузуке он сломал шасси. Проблема в том, что ты не можешь позволить себе продолжать разбивать болиды, если у тебя нет ослепительно высокой скорости – и эту проблему поднимал в том числе Гюнтер Штайнер.

Это не было направлено конкретно против Мика, просто его аварии продолжали увеличивать расходы команды. Хотя с другой стороны в «Хаасе», вероятно, все равно даже близко не подошли к верхней планке бюджета. Но у них не так много денег, так что они не могут позволить постоянные новые траты. Жиль Вильнев тоже часто попадал в аварии, но он был настолько быстр, что эти аварии ему прощались», – рассказал Хилл.

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