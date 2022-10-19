Тото Вольфф: «Последние обновления болида вряд ли кардинально изменят положение «Мерседеса»

Исполнительный директор рассказал о целях команды на оставшиеся гонки сезона-2022.

«Сдвоенные этапы в Сингапуре и Японии обернулись для команды разочарованием, поскольку мы так и не сумели выбраться в чистый воздух и не смогли выжать максимум из гоночного темпа нашего болида.

Мы хотим сильно провести остаток сезона, а результаты последних гонок лишь добавляют нам решительности. Нужно с максимальной эффективностью использовать трековое время, чтобы продвинуться вперед в этом сезоне, а также узнать как можно больше новой информации, которая поможет в гонке развития болидов уже в 2023 году.

Обновления болида (в «Мерседесе» улучшили аэродинамику и поработали над снижением веса машины) вряд ли кардинально изменят положение и возможности команды, но мы надеемся все-таки сделать шаг вперед и сократить отставание от лидеров», – рассказал Вольфф.

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