В честь Марио Андретти назвали поворот трассы Гран-при США

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Имя чемпиона «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти увековечили в названии гоночного поворота.

«Трасса Америк», где в ближайшие выходные состоится Гран-при США, объявила, что последний, 20-й поворот отныне называется «Андретти» (The Andretti) в честь великого американского гонщика.

Официальная церемония состоится в четверг, 20 октября в присутствии 82-летнего Андретти.

Марио Андретти проведет заезды на современном болиде «Формулы-1»

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