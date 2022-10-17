В честь Марио Андретти назвали поворот трассы Гран-при США

Имя чемпиона «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти увековечили в названии гоночного поворота.

, где в ближайшие выходные состоится , объявила, что последний, 20-й поворот отныне называется «Андретти» (The Andretti) в честь великого американского гонщика.

Официальная церемония состоится в четверг, 20 октября в присутствии 82-летнего Андретти.

Марио Андретти проведет заезды на современном болиде «Формулы-1»

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