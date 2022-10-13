Марио Андретти проведет заезды на современном болиде «Формулы-1»

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти снова сядет за руль машины «Формулы-1».

Андретти проведет заезды в ближайшие выходные на трассе «Лагуна Сека» на болиде с гибридной силовой установкой. Такой шанс ему предоставил исполнительный директор .

«Прошло два года с тех пор, как мы были на «Гудвуде», и я сел в современный болид «Формулы-1» – было потрясающе. Я сказал: «Хотелось бы прокатиться», и Зак ответил: «Что ж, я устрою ради тебя».

И Зак организовал мероприятие в этот уик-энд. У меня будет пара сессий. Мне сказали, что это будет гибридная машина – наверное, 2014 года или вроде того. Хочется ощутить, как ведет себя гибридный болид. Гнать можно, но необходимо соблюдать осторожность. Машину нужно будет вернуть!» – сообщил 82-летний американец.

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