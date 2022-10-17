Андреас Зайдль: «Альпин» планирует продолжать программу с Пиастри до конца сезона-2022»

ожидает, что останется в «Альпин» до конца года.

В следующем сезоне Пиастри станет основным пилотом «Макларена», и в «Альпин» допускали вариант с досрочным уходом своего резервного гонщика.

По словам Зайдля, подписание контракта между Пьером Гасли и «Альпин» не поможет Оскару покинуть французскую команду раньше срока.

«Вряд ли это что-либо меняет. Они по-прежнему планируют продолжать программу с Оскаром до конца сезона, насколько я понимаю. Так что новостей нет», – заявил руководитель «Макларена».

Коллектив из Уокинга смог бы провести с Пиастри практики в случае досрочного ухода из «Альпин». Тем не менее, «Макларен» уже объявил, что обязательные сессии с новичками достанутся пилотам Пато О’Уорду и Алексу Палоу.

До истории с трансфером Оскара «Альпин» планировала предоставить свои практики австралийцу. По всей вероятности, тренировки проведет гонщик «Формулы-2» .

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