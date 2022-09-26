Директор «Альпин» Росси: «Пиастри не хотел гоняться за «Уильямс», а Расселл выступал там 3 года и не жаловался. Поведению Оскара нет оправданий, эта история с ним навсегда»

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси недоволен поведением Оскара Пиастри.

Резервист французской команды продолжит карьеру в «Макларене». В «Альпин» предполагали, что Пиастри будет выступать за «Уильямс». После того, как решил уйти в «Астон Мартин», команда объявила, что Оскар станет боевым гонщиком «Альпин» в 2023 году. Тем не менее, на тот момент австралиец уже заключил контракт с «Маклареном».

«Мы подготовили его к «Формуле-1», насколько это было возможно, и нашли ему место на сезоны-2023 и 2024. Затем он вернулся бы к нам – самое позднее через два года.

Мы сдержали все свои обещания и хотели предложить ему контракт. Не было необходимости переписывать соглашение от ноября [2021 года], потому что все шло по плану, и новый контракт заменил бы старый. Но он не захотел подписывать, так что мы не смогли зарегистрировать сделку в арбитражном суде. В каком-то смысле мы оказались в ловушке.

И он не хотел гоняться за «Уильямс». Мы сказали, что он может быть доволен тем, что получает. Без сомнения, в следующем году Фернандо выступал бы гораздо лучше новичка. Это верно для 95 гонщиков на решетке. Надо сохранять скромность и восприятие реальности.

И по поводу : выступал там три года, это не пошло ему во вред. Он хоть раз жаловался? Теперь он в «Мерседесе», и оказывается, что подготовка вовсе не была плохой. В конце концов, он с самого начала на равных с Хэмилтоном, семикратным чемпионом мира. Леклер, Ферстаппен и Феттель тоже выступали за младшие команды.

После ухода Алонсо он (Пиастри) гонялся бы за нас. «Альпин» и «Макларен» примерно на одном уровне, но у нас заводская команда – это конкурентное преимущество. Он вырос здесь, всех знает, мы демонстрировали ему свою лояльность. Может, стоило проявить какую-то благодарность?

Даже если он станет новым , эта история с ним навсегда. Оправданий поведению Оскара нет. Он отрубил руку, которая его кормила, и вел с нами игры. Контракт, который он подписал в ноябре 2021-го, включал в себя все важные пункты, вплоть до зарплаты. Этого бы хватило. Окей, там еще не был прописан цвет носков, которые он должен носить, но это не так уж важно. Вывод простой: мы выполнили свои обязательства, он – нет», – сообщил менеджер.

Росси ответил на вопрос о том, допустила ли «Альпин» какие-либо ошибки:

«Да, с юридической точки зрения контракты не были железобетонными. Мы извлечем уроки, но можем спать спокойно, потому что в целом не сделали ничего плохого».

Также Лоран высказался об отношении к :

«Не могу критиковать Зака Брауна и Андреаса Зайдля за попытку подписать оптимальный состав. Мы не согласны с тем, что произошло, однако не держим зла на «Макларен».

Отпустим ли мы Пиастри по ходу сезона-2022? Отмар [Сафнауэр] выяснит это на переговорах с Пиастри, «Маклареном» и нашими юристами. Пока ничего не решено. Мы поступим так, как лучше для нас, а не для них».

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