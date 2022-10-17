Кевин Магнуссен об уходе из команд: «Штайнер не нес чепуху – просто объяснил, а в «Рено» говорили: «Никаких проблем нет»

Пилот похвалил стиль управления .

Руководитель команды откровенно объяснил Магнуссену решение не продлевать контракт после сезона-2020. По словам Кевина, это нетипично для «Формулы-1».

«Гюнтер очень честный. Ему можно доверять как в хорошие времена, так и в плохие. Никогда не забуду, когда он сказал, что в команде нет для меня места после сезона-2020. Он очень открыто и честно описал всю ситуацию. Он не нес чепуху, а просто объяснил.

[В других командах] мне всегда сообщали что-то, а действовали совершенно иначе. В [в 2016 году] мне говорили: «Никаких проблем нет» и все такое. Но я видел, что агенты и отцы других пилотов общаются с командой и думал: «Что происходит? Почему нельзя мне сказать, чтобы я мог предпринять что-то еще?» – поделился воспоминаниями Магнуссен в интервью GP Racing.

Датчанин также рассказал, как пережил сезон-2021 без «Ф-1»:

«Было очень тяжело, потому что я хотел гоняться и видел, как ребята управляют, как я считал, моей машиной. Невероятно плохие ощущения. Я не знал, что вернусь. Мне пообещали какие-то вещи, но в итоге не сложилось, и вариантов не осталось.

Я чувствовал себя очень подавленным и напряженным, денег не было, и я не знал, что делать. Тот год был просто дерьмом».

Магнуссен заявлял, что не собирается возвращаться в «Ф-1», если не будет сражаться за высочайшие позиции, однако год без Гран-при его изменил:

«Сезон, который я провел вне «Формулы-1», заставил меня поменять мнение. Я снова выигрывал гонки в США [в IMSA], но это не было… Понимаете, хоть я и побеждал, это все равно не «Ф-1». Я не испытывал той дикой радости, на которую надеялся – просто потому, что это не .

Хюлькенберг усилил тренировки и надеется получить место в «Хаасе» (Speed Week)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram