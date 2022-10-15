Зак Браун об уходе Риккардо: «Тяжелейшее решение в моей карьере, пожалуй. Я останусь большим фанатом Даниэля»

Зак Браун поделился мыслями об уходе из .

Контракт австралийца был рассчитан до конца 2023 года, однако стороны договорились досрочно его разорвать. Место Риккардо в следующем сезоне займет резервист «Альпин» Оскар Пиастри.

«Прошло полтора года, и мы не получили необходимый результат. Мы очень старались, мы любим Даниэля, с ним приятно работать. Но бизнес завязан на результатах, и их нет. Мы все перепробовали.

Мы не знаем, почему не получилось – в каком-то смысле виноватых нет. Команда сделала все возможное, он тоже. Можно сказать, не осталось вещей, которые можно было бы изменить. Порой у спортсмена случается спад, либо требуется смена обстановки», – сообщил исполнительный директор «Макларена».

Зак рассказал, с какими эмоциями принимал решение расстаться с Риккардо:

«Это было ужасно. Я пытался заполучить Даниэля до его перехода в , так что процесс шел годами. Я по-прежнему большой фанат Даниэля и останусь им.

Я спрашивал, хочет ли он гоняться за нас в или . Здорово было бы сохранить Даниэля в семье, но он очень нацелен на «Формулу-1». Я понимаю его – это вершина автоспорта.

Пожалуй, это тяжелейшее решение за все мое время в автоспорте. Было вовсе не приятно и не весело. Но моя работа, работа [руководителя команды] Андреаса [Зайдля] – принимать трудные решения. Мы не видели прогресса и решили, что необходимы изменения ради обеих сторон, чтобы он вновь оказался конкурентоспособным в машине «Формулы-1» или где-либо еще. Но это огромное разочарование».

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