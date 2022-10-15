Зак Браун об уходе Риккардо: «Тяжелейшее решение в моей карьере, пожалуй. Я останусь большим фанатом Даниэля»

Теги Макларен Индикар Формула-1 Даниэль Риккардо Рено Формула E Зак Браун Андреас Зайдль Оскар Пиастри Альпин Авто

Зак Браун поделился мыслями об уходе Даниэля Риккардо из «Макларена».

Контракт австралийца был рассчитан до конца 2023 года, однако стороны договорились досрочно его разорвать. Место Риккардо в следующем сезоне займет резервист «Альпин» Оскар Пиастри.

«Прошло полтора года, и мы не получили необходимый результат. Мы очень старались, мы любим Даниэля, с ним приятно работать. Но бизнес завязан на результатах, и их нет. Мы все перепробовали.

Мы не знаем, почему не получилось – в каком-то смысле виноватых нет. Команда сделала все возможное, он тоже. Можно сказать, не осталось вещей, которые можно было бы изменить. Порой у спортсмена случается спад, либо требуется смена обстановки», – сообщил исполнительный директор «Макларена».

Зак рассказал, с какими эмоциями принимал решение расстаться с Риккардо:

«Это было ужасно. Я пытался заполучить Даниэля до его перехода в «Рено», так что процесс шел годами. Я по-прежнему большой фанат Даниэля и останусь им.

Я спрашивал, хочет ли он гоняться за нас в «Индикаре» или «Формуле E». Здорово было бы сохранить Даниэля в семье, но он очень нацелен на «Формулу-1». Я понимаю его – это вершина автоспорта.

Пожалуй, это тяжелейшее решение за все мое время в автоспорте. Было вовсе не приятно и не весело. Но моя работа, работа [руководителя команды] Андреаса [Зайдля] – принимать трудные решения. Мы не видели прогресса и решили, что необходимы изменения ради обеих сторон, чтобы он вновь оказался конкурентоспособным в машине «Формулы-1» или где-либо еще. Но это огромное разочарование».

Даниэль Риккардо: «Я не буду выступать в «Ф-1» в 2023 году, такова реальность»

Риккардо достиг дна: согласен на год без «Ф-1» или роль запасного. И это путь к концу карьеры

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные