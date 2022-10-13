Ассоциация гонщиков предлагает проводить «ознакомительные круги» перед стартом дождевых Гран-при

Пилоты «Формулы-1» обсуждают, как улучшить процесс принятия решения о старте гонок в трудных погодных условиях.

Как сообщил председатель Ассоциации гонщиков Гран-при Алекс Вурц, появилась идея проезжать несколько кругов (за машиной безопасности или без нее), если старт откладывается, чтобы получить актуальную информацию об условиях.

На Гран-при Сингапура и Японии старт откладывался из-за дождя.

«У гоночного директора должна быть возможность, которую я называю «ознакомительными кругами». Если команды согласны, он может сказать: через десять минут мы выпускаем машины – как перед установочными кругами. И пилоты увидят, каковы условия. У нас будут 20 мнений от 20 гонщиков, которые рискуют жизнями, и ФИА примет решение, опираясь на гораздо большее количество информации.

Для маршалов это тоже хороший выбор – гонщики посмотрят, видно ли ближайший пост маршалов. Если его не видно, пилотировать нельзя, потому что в спрее ты не заметишь аварию. Маршалы также смогут передавать информацию об условиях. У гоночного директора будет больше данных, а миллионы болельщиков по всему миру сами увидят, как все выглядит.

Когда на трассу выезжает машина безопасности, она дает мало спрея, и это совершенно другая ситуация в сравнении с 20 болидами. [На Гран-при Японии] Льюис [Хэмилтон] сказал, что он за минуту скажет, какие условия, а по телевизору этого не видно. И я подумал: боже мой, он абсолютно прав. Но необходимо поменять правила и процедуру. И гоночный директор должен иметь возможность очень быстро применить данную опцию.

Нужно будет утрясти вопрос с дистанцией гонки, топливной загрузкой и так далее. Но, полагаю, решение можно найти», – заявил Вурц.

Предполагается, что вопрос об «ознакомительных кругах» пилоты обсудят с на .

Вурц упомянул и об использовании высокотехнологических устройств:

«Можно применять сенсоры видимости. Тогда решение не будет зависеть от человека – мы получим количественную величину, основанную на технологиях. Могут быть вспомогательные средства, чтобы делать стабильный выбор от ситуации к ситуации».

Льюис Хэмилтон: «Давайте гоняться. Мы сразу поймем, можно пилотировать или нет»

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