Льюис Хэмилтон: «Давайте гоняться. Мы сразу поймем, можно пилотировать или нет»
Льюис Хэмилтон предложил возобновить Гран-при Японии.
Гонку прервали красными флагами из дождевых условий и плохой видимости. Алекс Албон («Уильямс») и Карлос Сайнс («Феррари») сошли на первом круге.
«Давайте гоняться… предоставьте нам шанс. Мы сразу поймем, можно пилотировать или нет», – написал пилот «Мерседеса» в соцсетях.
После того, как Льюис высказался, дирекция приняла решение возобновить гонку в 10:15 по московскому времени.
За ходом гонки можно следить на странице онлайна:
Дождевой Гран-при Японии: Ферстаппен – лидер, гонка остановлена
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