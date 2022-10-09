Льюис Хэмилтон: «Давайте гоняться. Мы сразу поймем, можно пилотировать или нет»

Теги Гран-при Японии Феррари Льюис Хэмилтон Уильямс Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Александр Албон Авто

Льюис Хэмилтон предложил возобновить Гран-при Японии.

Гонку прервали красными флагами из дождевых условий и плохой видимости. Алекс Албон («Уильямс») и Карлос Сайнс («Феррари») сошли на первом круге.

«Давайте гоняться… предоставьте нам шанс. Мы сразу поймем, можно пилотировать или нет», – написал пилот «Мерседеса» в соцсетях.

После того, как Льюис высказался, дирекция приняла решение возобновить гонку в 10:15 по московскому времени.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна:

Дождевой Гран-при Японии: Ферстаппен – лидер, гонка остановлена

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