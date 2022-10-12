Даниэль Риккардо: «Если бы мы перенесли старт Гран-при Японии на час раньше, то успели бы проехать больше кругов»

Пилот считает, что «Формуле-1» стоит задуматься о переносах гонок и более гибком графике в случаях, когда Гран-при проходят в дождевых условиях.

По мнению Риккардо, учитывая заранее имевшуюся у организаторов информацию о погоде, старт можно было бы перенести на более ранний срок.

«Мы хотим гоняться. В чем мы, как мне кажется, могли бы стать лучше…Я знаю, сейчас легко говорить, но мы изначально знали о том, что в воскресенье будет дождь. Почти как в 2014 году.

Если бы мы перенесли старт гонки даже на час раньше, то успели бы проехать кругов двадцать, в итоге бы получилась почти полноценная гонка.

Опять же, прошедшая гонка должна стать для всех нас уроком, из этого нужно сделать выводы. Я понимаю, что многое завязано на телевидении и так далее, что это тоже важный момент. Но пилоты и болельщики хотят гоняться», – рассказал Риккардо.

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