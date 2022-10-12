Ральф Шумахер о тракторе на трассе: «Понимаю пилотов, но это не оправдывает Гасли, который двигался по треку со скоростью 250 км/ч»

Бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал инцидент с появлением трактора на трассе во время .

По словам Шумахера, ФИА и «Формуле-1» стоит провести тщательное расследование и избегать повторения подобных ситуаций в будущем.

При этом Шумахер отметил, что , который больше всех возмущался появлению эвакуатора прямо на трассе в сложных, дождевых условиях, сам поспособствовал созданию опасной ситуации, значительно превысив скорость по красными флагами.

«Я прекрасно понимаю пилотов, которые критикуют . Они ясно дали понять, что не хотят видеть тракторы на трассе, пока там же находятся гоночные болиды. Но все это не оправдывает Гасли, который двигался по трассе со скоростью 250 км/ч, догоняя пелотон. Это было совсем не умно.

Вероятно, в таких ситуациях, если прямой опасности нет, стоит просто дожидаться момента, когда все болиды вернуться в боксы. И уже потом выпускать на трассу эвакуаторы. Но расследование провести нужно – и понять, почему дирекция гонки действовала совсем не так, как было обещано гонщикам», – рассказал Шумахер.

В «Ф-1» флешбэки последней смертельной аварии: дождь и трактор рядом с мчащимся болидом (250 км/ч)

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