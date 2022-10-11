Мика Хаккинен: «Ньюи все еще побеждает спустя столько лет после моих титулов. Рад за Эдриана»

поздравил и Эдриана Ньюи с триумфом в 2022 году.

Ньюи, возглавляющий конструкторское бюро «Ред Булл», работал в , когда Мика выиграл два чемпионства в «Формуле-1» в 1998 и 1999 годах. На Гран-при Японии Ферстаппен сравнялся с Хаккиненом по титулам.

«Фантастическое выступление Макса. Когда ты близок к завоеванию чемпионства, о такой гонке и мечтаешь. Перед уик-эндом он сказал, что хочет провести этап идеально, особенно после проблем в Сингапуре неделей ранее.

Старт получился невероятным: казалось, что Шарль [Леклер] вырвал лидерство, однако Макс действовал очень уверенно. В дождевых условиях можно использовать внешнюю траекторию. Это типично для картинга, и Макс использовал весь свой опыт, чтобы оставить Шарля позади. А потом он ехал в своей лиге. Выигрыш с отрывом в 27 секунд по итогам такой короткой гонки – блестяще. 12-я победа Макса в этом году показывает, насколько он заслуживает чемпионство – он доминирует.

Также я очень рад за технического босса «Ред Булл» . Благодаря его работе в «Макларене» у меня были прекрасные машины, на которых я выиграл оба своих титула. И он все еще побеждает в «Ред Булл» спустя столько лет. Он действительно является самым успешным конструктором в истории «Ф-1». Несмотря на то, ему помогает отличная команда инженеров, Эдриан руководит превосходно.

Даже в период доминирования «Мерседеса» «Ред Булл» оставался конкурентоспособным. Потрясающе наблюдать за тем, как команда Эдриана извлекла максимум из смены регламента и выиграла еще одно чемпионство. Мои поздравления», – написал Хаккинен в своей колонке.

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