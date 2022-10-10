Джордж Расселл: «Гонщики перед Гран-при Японии высказались, что не хотят видеть тракторы на трассе. Вопрос обсуждали на собрании пилотов»

Опасность появления кранов на трассах «Формулы-1» обсуждали еще до Гран-при Японии.

Трактор выехал на трек после стартовых кругов гонки на «Сузуке» в условиях крайне плохой видимости. Пилот был близок к столкновению с эвакуатором.

из рассказал о жалобах гонщиков на подобные ситуации.

«Мы обсуждали это на собрании пилотов [перед ]. В Сингапуре на трассе был трактор, когда Цунода попал в аварию в режиме машины безопасности. И в тот момент пилоты переходили на «слики».

Мы высказали свою точку зрения: мы не хотим видеть такое никогда. Это произошло на прошлой неделе. И то, что случилось здесь, учитывая обстоятельства и историю, разочаровывает. Конечно, мы поговорим с ФИА. На наш взгляд, все довольно просто. Никаких тракторов на трассе. Если это необходимо, вывешивайте красный флаг», – сказал Расселл, занимающий пост директора Ассоциации гонщиков Гран-при, после финиша.

Джордж ответил на вопрос, следует ли запретить использование тракторов на сухой трассе:

«Не знаю. Но под дождем такое точно не должно происходить. 100 процентов. Однако я не вижу причин, почему нужно выпускать трактор на трек. Если и нужно, то, может, следует ввести лимит скорости.

Но, на мой взгляд, риск того не стоит. Как мы уже говорили, болиды «Ф-1» порой труднее контролировать в режиме машине безопасности, чем на большой скорости. Когда говорят о безопасности, обсуждают снижение скорости. Это почти что контринтуитивный момент».

Другой директор Ассоциации Себастьян Феттель также поделился мыслями.

«Это просто неприемлемо. Мы говорили об этом на собрании пилотов: служебная машина не должна выезжать на трассу в таких условиях – даже в режиме сэйфти-кара.

Важно понять, что произошел один из тех странных дней, когда все могло пойти не так. И кто-то рисковал за это расплатиться. Маршал, который является волонтером, помогает нам и прекрасно делает свою работу, или пилот в болиде. Даже небольшие травмы не нужны. Восемь лет назад произошел очень болезненный момент, и теперь мы были слишком близки к его повторению», – сказал гонщик , напомнив о фатальной аварии на Гран-при Японии-2014.

Пилот подтвердил, что вопрос обсуждался перед гонкой на «Сузуке»:

«Мы уже говорили об этом, потому что нечто подобное случилось в Сингапуре. Не уверен, но, по-моему, Себ поднял вопрос на собрании гонщиков».

В «Ф-1» флешбэки последней смертельной аварии: дождь и трактор рядом с мчащимся болидом (250 км/ч). Гонщики в ярости: «Можно убиться!»

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