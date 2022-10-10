Ландо Норрис о дождевом Гран-при Японии: «Для квалификации это абсолютно нормальные условия, а вот в гонке ты вообще ничего не увидишь»

Пилот считает, что «Формуле-1» стоит в первую очередь задуматься о решении проблемы с плохой видимостью в дождевых условиях.

По словам Норриса, условия на трассе, как во время Гран-при Японии, были вполне подходящими для гонок. Однако проведение гонки делала невозможной проблема с очень плохой видимостью в кокпитах болидов.

«Проблема не в том, что трасса была слишком мокрой, а что за рулем болида было сложно хоть что-нибудь увидеть. Это две совсем разные вещи.

Для квалификации такие погодные условия были бы абсолютно нормальными, я бы и сам с радостью выехал на трассу. Но вот в гонке (в таких условиях) ты вообще ничего не будешь видеть, если едешь десятым, например.

Кто-то может сказать, что по телевизору все выглядит не так плохо. Этим людям я бы посоветовал заткнуться, потому что на самом деле риск для пилотов в таких условиях просто огромный.

Пилот «Ф-1» (в таких условиях) видит в лучшем случае на 5-10 метров вперед, даже если на другой машине горят габаритные огни. Ты также не видишь, когда именно машина впереди тебя начинает тормозить. Например, я не видел аварии Карлоса Сайнса. И если бы я проехал буквально на метр левее, то просто бы врезался в него – просто потому что ничего не видел.

Нужно найти решение, чтобы в будущем снизить количество брызг. Тогда мы сможем гоняться даже в худших условиях. Лично я был бы только за, мне нравятся гонки в таких условиях. В «Ф-2», «Ф-3», «Ф-4», мы гонялись вы условиях и похуже. Но поток брызг из под колес болидов сейчас слишком сильный.

Что до инцидента с краном, то мне почти нечего добавить. То, что наши жизни вот так подвергаются риску – это неприемлемо. Но я уверен, что решение есть, и довольно простое – ничего не делать. В том смысле, что нельзя выпускать эвакуаторы на трассу, пока на ней находятся гоночные болиды. Это решение подсказывает здравый смысл – просто, судя по всему, далеко не все в гоночной дирекции могут мыслить в перспективе нахождения в кокпите болида «Формулы-1». По телевизору все всегда выглядит лучше и безопаснее, чем из кокпита», – рассказал Норрис.

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