Шарль Леклер о срезке: «В тот момент даже не осознавал, что мы на последнем круге. Но штраф в 5 секунд обоснован»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер согласился со штрафом, который получил после финиша Гран-при Японии.
Леклер был оштрафован на 5 секунд за то, что в борьбе с Серхио Пересом срезал последнюю шикану на финише заезда. В результате этого Леклер переместился на третье место, а Перес на второе.
Вкупе с тем, что в ФИА присудили всем полные очки за Гран-при Японии, это привело к тому, что Макс Ферстаппен обеспечил себе завоевание второго чемпионского титула.
«Я допустил ошибку в пилотаже и постарался минимизировать ее, просто проехав прямо. В тот момент я даже не осознавал того, что мы находимся на последнем круге гонки. Но, честно говоря, штраф в 5 секунд в данном случае был обоснован», – рассказал Леклер.
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