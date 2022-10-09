Маттиа Бинотто о штрафе Леклера: «Я разочарован и расстроен. Удивляет, что стюарды потратили секунды, а в Сингапуре потребовались многие круги»

Руководитель «Феррари» в недоумении от работы стюардов .

получил штраф и потерял второе место на Гран-при Японии. Неделей раньше пилот заработал аналогичное наказание, однако тогда судьи потратили несколько часов вместо нескольких минут для принятия решения.

При этом Бинотто отметил, что Скудерия не собирается оспаривать наказание.

«Спустя семь дней после Сингапура, где потребовалось столько кругов для принятия решения, и после гонки мы слышали от пилотов, что вопрос простой, сегодня это заняло секунды. Удивляет, насколько разный подход в Сингапуре и здесь – а прошло всего несколько дней.

Справедлив ли пятисекундный штраф? На наш взгляд, он (Леклер) действительно не получил преимущества. Он был впереди и оставался впереди, у него был задел, который остался тем же. Можно спорить, но стюарды так решили, и мы это принимаем.

Если очевидные вещи решаются сразу, как и должно быть, то в Сингапуре нужно было немедленно выписать пять секунд. Это позволило бы нам избрать совсем иной подход к ситуации, и мы могли одержать победу. Я разочарован и расстроен», – признался Бинотто.

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