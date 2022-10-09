Кристиан Хорнер: «Выпускать на трассу трактор, когда видимость почти нулевая, чрезвычайно опасно»

Руководитель призвал провести тщательное расследование появления на трассе трактора-эвакуатора.

По словам Хорнера, трактор появился на трассе до того, как гонка была фактически остановлена красными флагами.

«Это абсолютно неприемлемо. Восемь лет назад мы уже потеряли Жюля Бьянки, а такого вообще никогда не должно происходить. Нужно провести полное расследование того, почему на трассе оказался трактор, занимающийся эвакуацией. Нам об этом сообщил Чеко Перес – и разумеется, выпускать трактор на трассу в таких условиях, когда видимость практически нулевая, чрезвычайно опасно.

Появление режима виртуального автомобиля безопасности как раз стало следствием этих ужасных инцидентов много лет назад. Нужно провести максимально тщательное расследование и выяснить причины, почему трактор оказался на трассе, потому что такого происходить не должно», – рассказал Хорнер.

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