Карлос Сайнс о тракторе на трассе: «Вы все равно остановили гонку красными флагами – непонятно, зачем так рисковать»

Пилот прокомментировал свой сход с дистанции Гран-при Японии и решении дирекции гонки начать заезд в таких условиях.

«Честно говоря, я не слишком обеспокоен. Да, конечно, я расстроен сходом – что машина разбита, для команды это плохая новость. Но из-за очень плохой видимости условия на трассе были просто невозможными.

На промежуточных шинах было просто безумное аквапланирование. Я попытался выбраться из слип-стрима позади Чеко Переса, чтобы хоть что-то увидеть, но как только я сделал это, под колесами оказалось гораздо больше воды, а машина поймала аквапланирование, из-за чего меня развернуло. И мне также очень сильно повезло – ведь в такой ситуации позади тебя едет много машин, видимость на трассе нулевая, а ты после разворота застреваешь прямо посреди трассы, и молишься, чтобы в тебя никто не врезался.

Может быть, наилучшим решением стал бы старт с ходу на дождевых шинах. Да, все жалуются на то, что почти не гоняется под дождем, но вы сами можете оценить ситуацию – видимость в таких условиях почти нулевая. Как можно управлять болидом «Формулы-1» на скорости 300 км/ч, если ты ничего не видишь?

Что касается инцидента с трактором – даже за машиной безопасности мы едем со скоростью 100-150 км/ч и видимость очень плохая. Если какой-то гонщик чуть съедет с траектории или поймает даже небольшое аквапланирование – или ему будет нужно переключить что-то на руле и он тоже чуть съедет с траектории, – то просто врежется в трактор. И все будет кончено.

Я все равно не понимаю, зачем так сильно рисковать, выпуская на трассу трактор в таких условиях. Вы все равно остановили гонку красными флагами, зачем так рисковать?» – рассказал Сайнс.

Дождевой Гран-при Японии: Ферстаппен – лидер, гонка остановлена

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