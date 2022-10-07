Вольфф и Бинотто не приехали на Гран-при Японии

и Маттиа Бинотто не приехали на Гран-при Японии. Босс ранее заявлял, что будет сокращать количество посещаемых гонок и точно не приедет на все этапы в следующем году.

В то же время еще перед началом текущего сезона говорил, что будет пропускать некоторые Гран-при.

При этом на оба руководителя будут работать со своими командами удаленно – с баз команд в Великобритании и Италии.

В «Ф-1» тянут с вердиктом по нарушению предела трат? «Ред Булл» правда перебрал, а титулы Ферстаппена под угрозой?

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