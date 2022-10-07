Мик Шумахер об аварии: «Из-за брызг я почти ничего не видел»

Пилот рассказал о причинах, которые привели к его аварии в первой практике к .

Из-за серьезности повреждений команде пришлось менять Шумахеру шасси, а немец целиком пропустил вторую практику.

«Да, конечно, падение температуры в шинах тоже сказалось. Но я думаю, что в большей степени на возникновение аварии повлияло то, что впереди меня ехала другая машина, из под колес которой вырывалось огромное облако брызг.

Из-за этого я почти ничего не видел, и мне было сложно правильно расположить болид на трассе. И помимо этого мы также были в первую очередь заняты тем, чтобы как можно больше узнать и подготовиться к гонке, подобрать правильные настройки болида.

Также тебе нужно стараться адаптироваться к трассе – ведь я здесь выступаю впервые, – высматривать на трассе лужи, потому что трассы с точки зрения особенностей намокания отличаются друг от друга.

К сожалению, здесь вода, судя по всему, накапливается в определенных областях. Это просто нужно понимать. То есть, случись это буквально на пару метров позже, я бы просто развернул машину на 360 градусов и поехал дальше. Но случилось то, что случилось. Пока я не знаю точной причины. Может, такие вещи я буду знать лет через десять!» – рассказал Шумахер.

Худший гонщик «Ф-1» свернул на трассе не туда и такой – «Машина.. Что-то странное. Не знаю, что случилось»

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