Мика Хаккинен: «Ферстаппен должен быть сосредоточенным больше обычного на Гран-при Японии»

Двукратный чемпион мира дал совет .

Пилот «Ред Булл» может сравняться с Хаккиненом по количеству титулов на Гран-при Японии. Макс мог защитить чемпионство в Сингапуре, но занял только седьмое место.

«Я убежден, что в наилучших интересах всей команды и особенно Макса оставить сезон позади и зафиксировать итог чемпионата. Но по какой-то причине внимание рассеивается, когда думаешь: «Я точно это сделаю, мне даже не надо выигрывать гонку». Когда слегка теряешь концентрацию в «Формуле-1», невероятно, насколько возрастает вероятность ошибок, сколько времени на круге проигрываешь.

Макс должен повысить уровень концентрации в Сузуке, быть сосредоточенным больше обычного. Для него это новый вызов», – сказал Хаккинен.

Мика поделился собственным опытом завоевания второго чемпионства:

«В 1999 году [на Гран-при Японии] я чувствовал себя довольно комфортно. Оставалось несколько кругов, и я знал: «Все будет нормально, я выиграю». Команда видела мои времена на круге [и подумала]: «Подождите-ка, Мика начал поднимать ногу с педали газа, он не едет в полную силу и слишком уверен, что все в порядке».

Команда сказала по радио: «Давай же, чувак, гони», потому что речь шла и о Кубке конструкторов. Кто знает, что произойдет. Скажем, за 15 кругов до конца ты лидируешь с большим отрывом, но что, если случится прокол? Надо постоянно наращивать отрыв от соперников, чтобы получить шанс на пит-стоп, если что-то пойдет не так.

В такие моменты думаешь: нужно замедлиться, чтобы мотор и коробка передач не сломались, чтобы не допустить пилотажную ошибку. Но это неправильный подход. Как я сказал, на трассе могут оказаться обломки, которые способны вызвать проблемы, и очень важно не замедляться».

Победа с лучшим кругом обеспечит Ферстаппену титул и другие расклады перед Гран-при Японии

Макс Ферстаппен о предполагаемом нарушении «Ред Булл»: «Меня не занимают такие вещи, я сосредоточен на пилотаже»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram