Валттери Боттас: «Мне понравилось обороняться от атак Расселла, удерживая соперника позади»

Пилот рассказал, что ему понравилось сражение с на Гран-при Сингапура.

Расселл, в попытке обойти Боттаса, ошибся на торможении и проехал по прямой, при этом допустив контракт между болидами.

Ранее Боттас и Расселл уже сталкивались друг с другом на прошлогоднем этапе в Имоле, после чего между гонщиками возникли трения.

«Мне кажется, это был просто гоночный инцидент. Джордж пошел на обгон, но трасса на его траектории была еще влажной, из-за чего у него произошла блокировка колес.

К счастью, никаких повреждений моя машина не получила. Если бы контакт между болидами произошел под немного другим углом, я мог бы лишиться переднего антикрыла или даже колеса. Но, к счастью, ничего такого не случилось. Но да, мне понравилось обороняться от атак Расселла, удерживая соперника позади», – рассказал Боттас.

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