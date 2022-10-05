Технический директор «Мерседеса»: «Полностью устранить проблему в конструкции болида мы сможем только зимой»
Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот рассказал, что команда обнаружила ошибку в проектировании болида, которая сильно ударила по конкурентоспособности в сезоне-2022.
По словам Эллиота, после обнаружения просчета команда частично исправила ситуацию, доработав конструкцию болида. Однако полностью устранить проблемную зону можно будет только на машине следующего года.
Эллиот не стал вдаваться в подробности относительно того, о какой именно проблеме идет речь, однако считается, что она связана с особенностями конструкции днища болида.
«Говоря о процессе разработки болида, лично я могу указать на один момент, в котором, занимаясь разработкой в прошлом году, мы, как мне кажется, допустили ошибку.
Следствие этой ошибки вы можете видеть в этом году в лице перепадов формы команды на разных гонках. Мы уже какое-то время знаем об этой ошибке и старались ее исправить. Поэтому результаты нашей команды постепенно стали улучшаться.
Однако полностью устранить данную проблему в ближайшее время невозможно. Мы сможем сделать это только по ходу зимнего перерыва», – рассказал Эллиот.
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