Мартин Брандл о ругани Ферстаппена: «Под маской безмятежного Макса 2.0 едва скрывается тот еще норов»

поделился мнением об эмоциях на .

«Что за #####? Что за #####? Что вы такое, #####, говорите? Невероятно, я не понимаю! Что за ##### такая?» – сообщил пилот по радио, когда ему пришлось прервать квалификационный круг из-за недостаточного количества топлива.

«Макс Ферстаппен должен был завоевать поул, но на протяжении большей части третьего сегмента оставался на трассе, из-за чего был вынужден бросить заключительную попытку и сохранить топливо для обязательной проверки.

Троньте невероятно разочарованного лидера чемпионата, и он ответит команде в недвусмысленных выражениях. Под маской спокойного и безмятежного Макса 2.0 образца 2022 года едва скрывается тот еще норов. Но мое видение таково: это показывает, что для него значит боль от потери поула и потенциальной победы, несмотря неизбежный второй титул и текущее доминирование», – считает эксперт Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1».

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