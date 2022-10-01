Макс Ферстаппен о критике команды после ошибки с топливом: «Я считаю это правильным. Мы должны быть идеальны»

Пилот рассказал, что не видит ничего плохого в критике команды в тех случаях, когда речь идет об очевидных и грубых ошибках.

Ферстаппен занял лишь восьмое место в квалификации к из-за того, что ошибка команды с расчетом топлива не позволила ему закончить последний быстрый круг:

«Я считаю правильным занимать критическую позицию. Если напортачу я, команда тоже может сказать мне об этом. И я тоже должен иметь возможность говорить такие вещи. Потому что только так мы можем быть уверены, что будем сохранять максимальную концентрацию, будем двигаться в правильном направлении.

Мы хотим быть идеальными, выступать идеально. Не просто хорошо, а именно идеально. Думаю, что в команде хорошо поняли, насколько я был расстроен, когда увидели мое лицо после сессии и услышали мои слова по радио».

При этом Макс не стал говорить о том, что считает случившееся сегодня главным провалом в этом сезоне:

«Наиболее болезненны сходы, потому что в этом случае ты точно не набираешь очков. Сейчас у нас еще есть шанс заработать хорошие очки, так что все не так плохо, как при сходе. Но да, я разочарован и команда это знает. Об ошибках надо говорить, и это работает в обе стороны. Нужно продолжать работать, действовать сообща, чтобы добиться идеала. Да, очень сложно быть идеальными постоянно, но в данном случае наше выступление даже нельзя назвать хорошим, оно было плохим».

Что с Ферстаппеном? Он 8-й вместо поула, едва держал машину, а финальный круг вообще бросил

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