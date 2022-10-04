Квят попал в топ-10 пилотов NASCAR по хейту в соцсетях

вошел в число лидеров NASCAR по доле негативных комментариев в соцсетях.

Исследование проводилось Gambling.com с 1 февраля по 31 августа. Измерялся процент твитов с хейтом от общего количества высказываний в адрес гонщика.

Первое место уверенно занял Бабба Уоллес (30,1 процента), существенно опередивший Коди Уэйра (18,9) и Тая Диллона (17,2). Квят занял седьмое место (13,5), чемпион «Формулы-1» 1997 года – восьмое (13,4).

Даниил провел две гонки NASCAR Cup и оба раза был классифицирован 36-м.

Квят дебютирует в NASCAR Xfinity и выступит в NASCAR Cup в тот же уик-энд

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