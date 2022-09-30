Квят дебютирует в NASCAR Xfinity 8 октября

Российский пилот Даниил Квят впервые примет участие в гонке NASCAR Xfinity.

Бывший гонщик «Формулы-1» выступит на дорожной конфигурации трассы в Шарлотте 8 октября за команду «Сэм Хант Рейсинг».

Ранее Даниил провел две гонки в высшем дивизионе – NASCAR Cup, оба раза финишировав 36-м.

Даниил Квят о возвращении в «Ф-1»: «Никогда не говори никогда. Но сейчас я выступаю в NASCAR, мне там рады»

О, болид Квята для «Ф-1» оценили в 440 тысяч евро (без мотора) и сбыли за полдня. На нем Даниил взял последний подиум в карьере

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