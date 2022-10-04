Флавио Бриаторе о штрафе Переса: «В ФИА работают непригодные специалисты. Зачем ждать несколько часов, если решение можно принять за минуту?»

Бывший руководитель и Флавио Бриаторе раскритиковал ФИА за долгие разбирательства после Гран-при Сингапура.

Пилот сохранил победу, однако получил штраф. Вердикта судей пришлось ждать более 2,5 часов.

«В работают непригодные специалисты. В каждой гонке возникают проблемы, и сейчас то же самое. Если случилось нарушение, зачем ждать несколько часов, если технические возможности позволяют принять решение за минуту?

Это вина не «Ф-1», а ФИА. Ситуацию необходимо изменить, безусловно. Такие вещи портят гонку, шоу, и влияют на расклады в чемпионате.

ФИА – это компания, и ей нужны подходящие сотрудники, чтобы двигаться вперед. В Федерации почти 200 специалистов, и фирмами такого уровня должны руководить способные менеджеры, как и в любом секторе. В настоящий момент этого нет. ФИА должны управлять профессионалы, это ключевой момент. Почему раньше такого не случалось? Именно потому, что руководили профессионалы, вот и все», – отметил Бриаторе.

Перес трижды нарушил правила и остался первым – это как? «Феррари» справедливо требовала наказать жестче? У Леклера отняли победу?

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