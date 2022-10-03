Руководитель «Астон Мартин»: «Удивлен, что команду связали со скандалом. Не думаю, что есть серьезные финансовые нарушения»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак не ожидал, что его команда окажется под подозрением.

Несколько изданий сообщили, что «Астон Мартин» и «Ред Булл» превысили потолок расходов на сезон-2021.

«Это процесс: ты отправляешь отчет, ФИА его анализирует, задает вопросы. И процесс еще идет. Так что мы даже не знаем, каким будет итог, обсуждения продолжаются. У нас возникают вопросы по поводу интерпретации [регламента], у них тоже.

Мы удивились, когда увидели название нашей команды в этой статье. Посмотрим. Не думаю, что есть какие-либо серьезные нарушения», – сказал Крак.

Менеджер ответил на вопрос, не мог ли «Астон Мартин» совершить ту же ошибку, что и , который оштрафовали на 25 000 долларов за подачу документов позже дедлайна:

«Мне об этом не известно. Я так не думаю.

Как я сказал, существовали некоторые вопросы, на которые отвечали наши специалисты по финансам. Честно говоря, надо подождать результатов, но мы не переживаем».

Крак высказался о том, как в «Астон Мартин» воспринимают новости:

«Они расстраивают. Я считаю, необходимо сосредотачивать все внимание на уик-энде. Когда четверг или пятница начинается так, важно, чтобы это не отвлекало людей.

С нашей точки зрения, хорошо, что упомянули не только нас – поэтому вы (пресса) заняты другой стороной паддока! Жаль, что появляются такие сообщения, но это «Ф-1».

Некоторые команды предполагают, что «Астон Мартин» потратил существенные суммы на приглашение новых сотрудников.

«Это типичный паддок. Лучшая защита – нападение. Нельзя забывать о том, что у нас существенно меньше людей в сравнении с большинством команд.

Надо смотреть на себя. Мы должны концентрироваться не на словесных битвах, а на прогрессе. Это гораздо важнее, чем использовать СМИ, чтобы делать заявления», – прокомментировал претензии Крак.

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