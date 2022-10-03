Серхио Перес: «Пресса раздула мои трудности в последних гонках – может, из-за того, что я мексиканец»

Пилот сообщил, что выигрыш в Сингапуре стал ответом критикам.

До этапа на «Марина-Бэй» Серхио лишь однажды попал на подиум в шести последних Гран-при.

«Для меня это особенная победа, так как в последних гонках были определенные трудности. Пресса сильно их раздула – может, просто из-за того, что я мексиканец. Если я дважды подряд не попадаю на подиум, значит, провожу худший сезон в карьере, «Ред Булл» должен от меня избавиться и все такое.

Здорово одержать победу. Это не напоминание для всех, насколько я хорош, однако всегда приятно, когда получается так выступить», – сказал Чеко.

Перес объяснил, почему считает победу лучшей в карьере:

«Потому что гонка вышла напряженной. Надо было удержать Шарля [Леклера] позади, особенно после рестарта, прогревать шины было невероятно сложно. Половина трассы высохла, но другая подходила для промежуточных покрышек, а мы ехали на «сликах».

Так что было трудно избегать ошибок и сдерживать Шарля, который очень здорово пилотировал на ранней стадии гонки. Но на последних кругах я показывал очень сильный темп».

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