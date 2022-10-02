Кристиан Хорнер: «Лучшая гонка в карьере Переса, она превосходит победу в Монако»

Руководитель «Ред Булл» считает, что Серхио Перес провел выдающееся выступление на .

Победа стала для мексиканца второй в сезоне – ранее он выиграл .

«Это лучшая гонка в его карьере, без тени сомнения. Гран-при проходил в трудных условиях, Чеко блестяще провел старт, контролировал заезд и сохранял спокойствие. Важнейший результат для Чеко, я им невероятно горжусь.

Я считаю, это превосходит победу в Монако. Он дал результат под огромным давлением», – заявил Хорнер.

Менеджер также прокомментировал вызов Чеко к стюардам за возможное нарушение правил в режиме машины безопасности – Перес не находился в десяти корпусах от сэйфти-кара:

«С нашей точки зрения, это не проблема. Нас попросили приблизиться [к машине безопасности], и мы тут же это сделали. Сэйфти-кар ехал супермедленно, чтобы собрать пелотон. Пилоты были на «сликах» и на мокрой трассе, нужно было немного поднять температуру в шинах».

Перес выиграл у гонщика более семи секунд. Маловероятно, что Серхио получил более чем пятисекундный штраф и упустит победу.

Серхио Перес: «Это определенно мое лучшее выступление, я выложился на максимуме»

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