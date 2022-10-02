Серхио Перес: «Это определенно мое лучшее выступление, я выложился на максимуме»

Пилот рассказал, что остался очень доволен своим выступлением на Гран-при Сингапура, которое помогло ему победить.

«Это определенно мое лучшее выступление. Я контролировал ход гонки. При этом три последних круга гонки получились очень интенсивными – я почувствовал это, когда уже выбрался из кокпита. Сегодня я выложился на максимуме.

Что касается расследования – я понятия не имею, о чем идет речь. Мне просто сказали, что я нахожусь под расследованием, и что нам нужно ускорить темп», – рассказал Перес.

Перес вырвал победу у Леклера на Гран-при Сингапура, Ферстаппен только 7-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram