Латифи потеряет 5 позиций на старте Гран-при Японии за столкновение с Чжоу

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Стюарды наказали пилота «Уильямса» Николаса Латифи за аварию с Чжоу Гуаньем из «Альфа Ромео» на Гран-при Сингапура.

В результате столкновения оба гонщика сошли. Судьи сочли Латифи виновным и выписали ему штраф в виде потери пяти позиций на старте Гран-при Японии. Кроме того, Николас заработал два штрафных балла. Всего на счету канадца три балла за 12 месяцев.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

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