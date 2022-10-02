Латифи потеряет 5 позиций на старте Гран-при Японии за столкновение с Чжоу

Стюарды наказали пилота за аварию с из на .

В результате столкновения оба гонщика сошли. Судьи сочли Латифи виновным и выписали ему штраф в виде потери пяти позиций на старте Гран-при Японии. Кроме того, Николас заработал два штрафных балла. Всего на счету канадца три балла за 12 месяцев.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Чемпионство Ферстаппена откладывается: Перес лидирует в Сингапуре, Макс прорывается к подиуму

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram