Латифи потеряет 5 позиций на старте Гран-при Японии за столкновение с Чжоу

Стюарды наказали пилота «Уильямса» Николаса Латифи за аварию с Чжоу Гуаньем из «Альфа Ромео» на Гран-при Сингапура.
В результате столкновения оба гонщика сошли. Судьи сочли Латифи виновным и выписали ему штраф в виде потери пяти позиций на старте Гран-при Японии. Кроме того, Николас заработал два штрафных балла. Всего на счету канадца три балла за 12 месяцев.
За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:
Чемпионство Ферстаппена откладывается: Перес лидирует в Сингапуре, Макс прорывается к подиуму
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram