В «Ф-1» намерены расширить календарь чемпионата до 25 Гран-при в ближайшем будущем (RaceFans)

В «Формуле-1» планируют в будущем расширить календарь чемпионата до 25 Гран-при. По условиям текущего Договора Согласия между командами и боссами чемпионата, 25 гонок за сезон – это предельно допустимое значение.

Как сообщает RaceFans, информация о намерении расширения календаря значится в вакансии коммерческого менеджера по продвижению гонок, которая в данный момент открыта в «Формуле-1».

В следующем году в «Формуле-1» должно впервые пройти 24 Гран-при за сезон.

«Ф-1» не вернется в Россию – как минимум до 2025-го. Отказ от нашей гонки разгрузил календарь, теперь в нем нет свободных слотов

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