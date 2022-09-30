Тото Вольфф: ««Потолок бюджета, ограничивающий расходы – возможно, самое важное изменение регламента. Правила нужно соблюдать»

Исполнительный директор Тото Вольфф заявил, что пока не готов предметно комментировать ситуацию с возможным превышением бюджета со стороны «Ред Булл» и «Астон Мартин» в 2021 году.

По словам Вольффа, он не сомневается в политике ФИА и требованиях строгого соблюдения регламента.

«Потолок бюджета, ограничивающий расходы – возможно, самое важное изменение регламента с точки зрения стремления сохранять для команд равные возможности. Позволяющее командам, не располагающим полным бюджетом изначально, в последствии догонять топ-команды. Так что очень важно показать, что эти правила действительно соблюдаются.

И у меня нет причин считать, что это не так. ФИА, и в частности Мохаммед бен Сулайем, уже продемонстрировали довольно жесткую позицию относительно необходимости соблюдения всех правил.

На данный момент у меня нет информации о том, имело ли место нарушение регламента. И если да, то на какую сумму потолок был превышен. К тому же, превышение в первый год вероятно ведет к превышению и на второй год, и на третий. Уверен, что как только ситуация прояснится начнется множество обсуждений того, какой эффект это может оказать на общую картину. Но пока говорить об этом рано», – рассказал Вольфф.

Тото Вольфф о возможном нарушении «Ред Булл» и «Астон Мартин»: «На кону стоит авторитет ФИА»

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