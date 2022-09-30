Кристиан Хорнер о предполагаемых финансовых нарушениях: «Мы об этом ничего не знаем, все отчеты были представлены ФИА еще в марте»

Руководитель «Ред Булл» опроверг информацию о том, что команда могла превысить допустимый бюджет в 2021 году.

По словам Хорнера, в «Ред Булл» соблюдали регламент и уже давно представили ФИА все необходимые отчеты.

«Мы об этом ничего не знаем. Все отчеты были представлены ФИА еще в марте, сейчас этот процесс тоже идет. В ФИА действуют по плану, процесс идет, к середине следующей недели они должны выпустить соответствующие сертификаты.

В наших отчетах превышения бюджета не было, в ФИА же должны действовать в соответствии со своим графиком, что они и делают.

Мы работаем в условиях совершенно нового свода правил, поэтому пока интерпретация и применение этих правил может быть субъективным – с течением времени ситуация стабилизируется.

Мы уверены в том, что наши отчеты верны, а слухи будут всегда», – рассказал Хорнер.

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