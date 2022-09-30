ФИА заявила, что разберется с предполагаемыми финансовыми нарушениями, на фоне скандала с «Ред Булл» и «Астон Мартин»

В ФИА прокомментировали информацию о предположительном нарушении финансового регламента 2021 года со стороны «Ред Булл» и .

Об этом сообщили Auto Motor und Sport, La Gazzetta dello Sport и журналист BBC Эндрю Бенсон. «Ред Булл» мог превысить лимит расходов на сумму до 10 миллионов долларов.

«В настоящий момент завершает проверку финансовых данных за 2021 год, отправленных всеми командами «Формулы-1». С предположительными нарушениями финансового регламента, если таковые обнаружатся, будут разбираться в соответствии с формальными процедурами, изложенными в регламенте», – сообщил пресс-секретарь Федерации.

«Ред Булл» подозревают в превышении потолка расходов-2021 на сумму до $10 млн

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