ФИА заявила, что разберется с предполагаемыми финансовыми нарушениями, на фоне скандала с «Ред Булл» и «Астон Мартин»

В ФИА прокомментировали информацию о предположительном нарушении финансового регламента 2021 года со стороны «Ред Булл» и «Астон Мартин».
Об этом сообщили Auto Motor und Sport, La Gazzetta dello Sport и журналист BBC Эндрю Бенсон. «Ред Булл» мог превысить лимит расходов на сумму до 10 миллионов долларов.
«В настоящий момент ФИА завершает проверку финансовых данных за 2021 год, отправленных всеми командами «Формулы-1». С предположительными нарушениями финансового регламента, если таковые обнаружатся, будут разбираться в соответствии с формальными процедурами, изложенными в регламенте», – сообщил пресс-секретарь Федерации.
«Ред Булл» подозревают в превышении потолка расходов-2021 на сумму до $10 млн
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