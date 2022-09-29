Гюнтер Штайнер: «У каждого из Гран-при в США есть свои особенности, они не отнимают друг у друга зрителей»

Руководитель положительно оценил решение руководства «Ф-1» проводить сразу три Гран-при на территории США.

В 2023 году там пройдут в Остине, а также этапы в Майами и Лас-Вегасе. Также календарь следующего сезона будет включать в себя рекордное количество гонок – 24.

«Да, 24 Гран-при за сезон – это очень много. Но очевидно, что и спрос на гонки у зрителей есть. Фанаты хотят видеть все, что мы делаем, и для нас это наилучший комплимент. И нам нужно больше работать, чтобы болельщики были довольны.

Я думаю, что «Ф-1» выбрала подходящее время для проведения сразу трех гонок в Америке. уже достаточно популярна в США и становится все популярнее с каждым днем. Так что увеличение числа гонок – это хорошо.

У каждого из этих Гран-при есть свои отличительные особенности. Они не похожи друг на друга. И это хорошо. США – очень большая страна, так что гонки не будут отнимать друг у друга зрителей», – рассказал Штайнер.

10 лет трансферу Хэмилтона в «Мерседес»: все считали его ошибкой (фанаты, эксперты и гонщики). Теперь Льюис и команда шутят в ответ

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram