Оскар Пиастри: «Мои титулы в «Ф-2» и «Ф-3» быстро забудутся после попадания в «Ф-1»

Резервист «Альпин» и будущий гонщик считает, что его титулы в младших сериях не так важны в «Формуле-1».

Пиастри завоевал три чемпионства подряд – в «Формуле-Рено», «Формуле-3» и «Формуле-2».

«Когда я наконец узнал, что ждет меня в будущем, то испытал облегчение, был очень счастлив. Это достижение, но ты фактически начинаешь с нуля. Все, что я делал раньше, было подготовкой к такому моменту. Когда я начинал гоняться, то хотел стать профессионалом в любой категории автоспорта, зарабатывать на жизнь. Трудно найти лучшую работу, чем в «Ф-1», я в предвкушении.

Я думаю о этом с разных сторон. Мой успех подарил мне шанс на попадание в «Ф-1» – это один аспект. В то же время все, что ты делал раньше, быстро забудется после перехода. В «Ф-1» важнее текущие успехи, а не прошлые. Я рад, что завоевал титулы – благодаря им я получил такую возможность. Но сейчас начинается новый путь», – заявил австралиец.

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