Пиастри заработает $750 000 за первый год в «Макларене» (Herald Sun)

Появилась информация о зарплате Оскара Пиастри в «Макларене».
Резервист «Альпин» со следующего года станет основным гонщиком британской команды. Ожидается, что за первый сезон в «Макларене» Оскар заработает 750 000 долларов, сообщает Herald Sun, однако сумма сильно возрастет, если дебют окажется успешным. Зарплату первого напарника Оскара в «Формуле-1» Ландо Норриса издание оценивает в 32 миллиона. Ранее The Sun приводило другие цифры – Норрис получает 20 миллионов в год.
Пиастри заменит Даниэля Риккардо, которому, по данным The Sun, «Макларен» выплатит 14 миллионов за разрыв контракта.
Сага года в «Ф-1» – смешное фиаско «Альпин»: 8 месяцев тянули с контрактом для лучшего юниора, в суд против его ухода подали «на авось»
Директор «Альпин» Росси: «Пиастри не хотел гоняться за «Уильямс», а Расселл выступал там 3 года и не жаловался. Поведению Оскара нет оправданий, эта история с ним навсегда»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram