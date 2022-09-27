Пиастри заработает $750 000 за первый год в «Макларене» (Herald Sun)

Появилась информация о зарплате в .

Резервист «Альпин» со следующего года станет основным гонщиком британской команды. Ожидается, что за первый сезон в «Макларене» Оскар заработает 750 000 долларов, сообщает Herald Sun, однако сумма сильно возрастет, если дебют окажется успешным. Зарплату первого напарника Оскара в «Формуле-1» издание оценивает в 32 миллиона. Ранее The Sun приводило другие цифры – Норрис получает 20 миллионов в год.

Пиастри заменит , которому, по данным The Sun, «Макларен» выплатит 14 миллионов за разрыв контракта.

Сага года в «Ф-1» – смешное фиаско «Альпин»: 8 месяцев тянули с контрактом для лучшего юниора, в суд против его ухода подали «на авось»

Директор «Альпин» Росси: «Пиастри не хотел гоняться за «Уильямс», а Расселл выступал там 3 года и не жаловался. Поведению Оскара нет оправданий, эта история с ним навсегда»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram