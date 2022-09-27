Пиастри заработает $750 000 за первый год в «Макларене» (Herald Sun)

Теги Макларен Формула-1 Даниэль Риккардо Ландо Норрис деньги Оскар Пиастри Альпин Авто

Появилась информация о зарплате Оскара Пиастри в «Макларене».

Резервист «Альпин» со следующего года станет основным гонщиком британской команды. Ожидается, что за первый сезон в «Макларене» Оскар заработает 750 000 долларов, сообщает Herald Sun, однако сумма сильно возрастет, если дебют окажется успешным. Зарплату первого напарника Оскара в «Формуле-1» Ландо Норриса издание оценивает в 32 миллиона. Ранее The Sun приводило другие цифры – Норрис получает 20 миллионов в год.

Пиастри заменит Даниэля Риккардо, которому, по данным The Sun, «Макларен» выплатит 14 миллионов за разрыв контракта.

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Директор «Альпин» Росси: «Пиастри не хотел гоняться за «Уильямс», а Расселл выступал там 3 года и не жаловался. Поведению Оскара нет оправданий, эта история с ним навсегда»

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