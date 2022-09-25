Гюнтер Штайнер о возможном приглашении Риккардо в «Хаас»: «Если Даниэлю это будет интересно, он сам позвонит»

Руководитель прокомментировал вероятность перехода в американскую команду .

Риккардо покинет по окончании сезона и пока не определился, где продолжит карьеру.

По словам Штайнера, со стороны команды было бы нелогичной самой обращаться к Риккардо:

«В его ситуации Даниэлю сначала нужно самому решить, что он хочет делать дальше. Нет смысла уговаривать его что-то сделать, он сам должен принять решение. Если он посчитает такой вариант интересным, то сам позвонит. Но он может ли взять перерыв на год, а может сделать что-то еще».

Штайнер считает, что в текущей ситуации «Хаасу» не стоит спешить с окончательным выбором состава пилотов на следующий сезон:

«Тем самым вы сами подвергнете себя лишнему давлению, нам это не нужно. Время на нас никак не давит. Оно давит на других, мы же можем подождать».

Также Штайнера вновь спросили о вероятности приглашения :

«Гонщик вроде Нико привнесет в команду свой опыт. Нужно спрашивать себя – что гонщик может дать вам, может ли сделать команду лучше, поднять ее наверх? И как сильно вы хотите рисковать с выбором пилота? В случае с приглашением молодого гонщика риски обычно выше, поскольку вы не знаете, как далеко он сможет зайти. Математически это невозможно просчитать».

Риккардо достиг дна: согласен на год без «Ф-1» или роль запасного. И это путь к концу карьеры

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