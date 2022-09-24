«БМВ» «точно не заинтересована» в участии в «Формуле-1»

В «БМВ» не планируют вступать в «Формулу-1».

Летом появлялась информация о том, что немецкий автопроизводитель рассматривает участие в чемпионате. В частности, об этом сообщал журналист Джо Сейвард.

«Мы точно не заинтересованы в данный момент, – заявил руководитель гоночной программы «БМВ» Андреас Роос в интервью Motorsport-Total.com. – Я считаю, надо быть реалистами. Для участия в «Формуле-1» нужны очень большие вложения, и до их возврата необходимо добиваться весьма серьезных успехов на протяжении очень длительного времени. Мы довольны большим набором проектов, которыми занимаемся сейчас.

Мы полностью погружены в электрификацию, в переход к электрической энергии. [Новая машина] LMDh [в IMSA с 2023-го и с 2024-го] подходит идеально – и не нужно ждать сезон-2026, когда пойдет в этом направлении».

В последний раз «БМВ» участвовала в «Ф-1» в 2000-2009 годах – сначала как поставщик моторов для , затем как заводская команда на базе .

«БМВ» может вернуться в «Формулу-1» и рассматривает вариант сотрудничества с «Маклареном» (Джо Сейвард)

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